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12.06.2019, 16:59

Избиение журналиста: подозреваемый отрицает связь с Нацкорпусом

Избиение журналиста: подозреваемый отрицает связь с Нацкорпусом - Фото
Фото: depositphotos.com

Сообщается, что Сергей Козлюк ранее уже подозревался в разбойном нападении и драке

Сегодня в Харькове подозреваеммому в нападении на телеоператора во время столкновений на рынке "Барабашово" Сергею Козлюку суд избирает меру пресечения, подозреваемый отрицает свою принадлежность к организации Национальный корпус. Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что в Харькове активисты, так называемых инициативных групп "Барабашово" призывают в соцсетях приехать в Киевский районный суд и "защитить" члена Нацкорпуса. При этом представителей Нацкорпуса на судебном заседании нет.

Сообщается, что 26-летний харьковчанин ранее подозревался в разбойном нападении и дарке. Сейчас Козлюку инкриминируют совершение преступлений по статьям "хулиганство", "препятствование профессиональной деятельности журналистов" и "насилие в отношении журналиста", за что ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Вечером 7 июня на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, в которых пострадали 8 человек. Во время конфликта в частности избили 36-летнего оператора Вадима Макарюка и забрали его видеокамеру. Его доставили в Харьковскую городскую больницу скорой помощи имени Мещанинова. Вследствие кровоизлияния в мозг в Макарюка случился инсульт. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Теги: Харьков, барабашово, журналист
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