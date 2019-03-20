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20.03.2019, 16:20

Избиение полицейских в Кривом Роге: стали известны подробности

Избиение полицейских в Кривом Роге: стали известны подробности - Фото
Скриншот с видео

В полиции уверяют, что оружие полицейских не пропало

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Задержанные по подозрению в избиении полицейских в Кривом Роге не являются представителями криминальных кругов или членами радикальных организаций. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Просто жители Кривого Рога", - ответила она на вопрос о том, кем являются подозреваемые в нападении.

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На уточняющий вопрос, не являются ли задержанные членами радикальных организаций или преступных группировок, Старчевская ответила: "Нет, вообще нет".

Она сообщила, что оружие полицейских не пропало, предположив, что мужчина, который, как видно на видеозаписи, берет автомат потерявшего сознание полицейского, потом вернул его правоохранителю.

Кроме того, Старчевская отметила, что пострадавшие не являются сотрудниками Криворожского отдела полиции. Они, по ее словам, работают в полиции охраны, которая "подчиняется напрямую Киеву".

16 марта в Кривом Роге возле одного из ночных клубов неизвестные избили двоих полицейских. За расследование взялось Государственное бюро расследований, так как появилась информация, что в криворожской полиции попытались скрыть это преступление. Вчера, 19 марта двух причастных к нападению задержали.

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Теги: полиция, кривой рог, нападение, полицейский
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