В Кривом Роге избили полицейских и отобрали у них оружие: видео

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Руководство полиции Кривого Рога подозревают в сокрытии информации о нападении неизвестных на полицейских

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16 марта в Кривом Роге возле одного из ночных клубов неизвестные избили двоих полицейских. За расследование взялось Государственное бюро расследований, так как появилась информация, что в криворожской полиции попытались скрыть это преступление.

"Следователи центрального аппарата ГБР открыли уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции (ч.1 ст. 396 УК)", - сообщает пресс-служба бюро.

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Речь идет о возможном сокрытии факта нападения на сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В ГБР отметили, что открыли производство по сообщениям в СМИ.

В бюро говорят, что, согласно этим сообщениям, руководство полиции Кривого Рога не инициировало расследование ситуации, а указанные события квалифицировались как мелкое хулиганство.

Между тем, на видео зафиксировано, как неизвестные наносят полицейским удары, от которых те теряют сознание и падают на землю. Один из нападающих при этом завладел автоматическим оружием полицейского.

Начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что вчера, 19 марта двух причастных к нападению задержали.

"Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 УК (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа)", - написал Глуховеря в Facebook.

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Теги: полиция, кривой рог, нападение, гбр
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