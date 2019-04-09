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09.04.2019, 11:36

"Ждут три дня": что происходит на линии разграничения в Донбассе

"Ждут три дня": что происходит на линии разграничения в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Источники LIGA.net рассказали о ситуации на блокпостах террористов в ОРДО

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На блокпосту боевиков во временно оккупированной Еленовке местные жители ждали три дня, чтобы пересечь линию разграничения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ напомнили, что из-за закрытия пунктов пропуска вблизи Марьинки и Гнутово  7 апреля наблюдатели видели, что на блокпосте в Еленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) сформировалась необычно длинная очередь на выезд из ОРДО, включая около 400 транспортных средств, при этом  большое количество пешеходов ожидали на автобусы.

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"Несколько гражданских лиц сообщили, что целый день простояли в очереди и что им, по всей видимости, придется ночевать в автомобилях на КПВВ, чтобы на следующий день иметь возможность пересечь блокпост; в то же время, по словам других мирных жителей, они ждут там уже три дня", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации источников LIGA.net, с начала проведения выборов президента Украины террористы усилили проверки на всех блокпостах. "Они пробивают по своим базам, задают много вопросов, забирают мобильные телефоны", - уточнил LIGA.net местный житель Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

Реконструкцию контрольно-пропускного  пункта Гнутово Донецкой области продлили до 8 апреля включительно.

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Теги: боевики, Донбасс, обсе, Еленовка
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