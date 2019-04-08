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08.04.2019, 07:18

Штаб ООС назвал дату открытия одного из пунктов пропуска

Штаб ООС назвал дату открытия одного из пунктов пропуска - Фото
гнутово ГПСУ

Пункт пропуска Гнутово возобновит работу 9 апреля

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Реконструкцию контрольно-пропускного  пункта Гнутово Донецкой области продлили до 8 апреля включительно. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Завершение реконструкции и восстановления пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения  в Гнутово запланирован на 9 апреля.

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С 5 апреля удалось заменить дорожное покрытие на территории КПВВ и в непосредственной близости от него, обустроены укрытия для гражданского населения и работников контрольных служб.

Продолжаются работы по установке контрольных модулей, павильонов, других удобств для граждан и их подключения к соответствующим коммуникациям.

"Для проведения указанных мероприятий необходимо привлечение тяжелой строительной и специальной техники, движение и работа которой носит повышенную опасность для граждан. Поэтому, по решению командующего объединенных сил Сергея Наева, пропуск людей и транспорта через линию разграничения в рамках действующего гуманитарного дорожного коридора Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь не будет осуществляться и в дальнейшем", - уточняется в сообщении.

В штабе подчеркнули, что проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ Гнутово позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

4 апреля сообщалось, что контрольно-пропускной пункт Гнутово Донецкой области будет закрыт на реконструкцию до 7 апреля.

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Теги: Сергей Наев, война, Донбасс, кпвв, гнутово, штаб оос
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