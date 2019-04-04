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04.04.2019, 11:49

В Донбассе временно закроют один из пунктов пропуска

В Донбассе временно закроют один из пунктов пропуска - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе уточнили, что пункт пропуска Гнутово не будет работать три дня

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С 5 по 7 апреля контрольно-пропускной пункт Гнутово Донецкой области будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На КПВВ Гнутово, который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь, уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля.

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"Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения", - отметили в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе уточнили, что для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего объединенных сил с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ Гнутово.

"Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения", - сказала в пресс-службе.

Проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ Гнутово позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

29 марта 2019 года сообщалось, что все пропуска на пересечение линии разграничения в Донбассе, которые будут выданы по заявлениям, начиная с 28 марта, станут бессрочными.

 

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Теги: Донбасс, пункт пропуска, госпогранслужба, гнутово
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