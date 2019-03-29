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29.03.2019, 09:59

Пропуска для линии разграничения станут бессрочными - СБУ

Пропуска для линии разграничения станут бессрочными - СБУ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

По данным СБУ, речь идет о пропусках, которые оформлены с 28 марта 2019 года

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Все пропуска на пересечение линии разграничения в Донбассе, которые будут выданы по заявлениям, начиная с 28 марта, станут бессрочными. Об этом говорится в сообщении СБУ.

В СБУ уточнили, что заявления, которые уже поданы и обработаны до 28 марта 2019 года, имеют срок действия один год, а после его окончания, их можно будет снова подать со сроком действия "без ограничения".

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"Началось системное движение к упрощению для населения режима перемещения через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Ранее они выдавались на год. Владельцам уже действующих пропусков или тем, кто подал заявки на них до 28 марта, придется их еще раз продлить. После чего они также станут бессрочными", - отметил у себя в Facebook замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

3 февраля 2019 года на линии разграничения, на контрольно-пропускном пункте Гнутово, задержали мужчину, который пытался провезти из временно оккупированной территории Донбасса взрывчатку.

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Теги: Донбасс, сбу, линия разграничения, блокпосты, Юрий Клименко
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