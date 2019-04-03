Жертвы гибридной войны: ОБСЕ сообщила детали смерти мужчины

Фото: flickr СММ ОБСЕ

От полученных осколочных ранений во временно оккупированной Саханке погиб мужчина, в результате обстрелов в Пикузах ранены мужчина и женщина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ объяснили, что наблюдатели уточнили обстоятельства инцидентов, произошедших в марте. Наблюдатели уточняли сообщения о мужчине, который погиб от полученных осколочных ранений в Саханке.

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"12 марта сотрудники морга в Старобешево сообщили команде СММ, что 5 марта к ним в морг доставили тело 59‑летнего мужчины, который скончался от осколочных ранений головы", - отметили в пресс-службе.

6 марта 50‑летний житель Саханки, который утверждал, что он сосед погибшего, рассказал, что утром 4 марта после обстрела он нашел этого мужчину с ранениями в голову, лежавшего в летней кухне его дома.

В Пикузах на улице Ахматовой, 112, наблюдатели видели жительницу 75 лет с окровавленной повязкой с правой стороны грудной клетки, где у нее также были гематомы; она рассказала, что получила ранения во время обстрела рано утром 22 марта, когда она находилась у себя дома.

Примерно в 300 метрах далее к востоко‑юго‑востоку, на улице Ахматовой, 92, команда СММ видела жителя 79 лет с царапиной на правой стороне головы, который рассказал, что он получил ранения во время обстрела рано утром 22 марта, когда он находился у себя дома.

23 февраля 2019 года двое гражданских лиц погибли, один мужчина получил ранения в результате взрыва мины у блокпоста возле линии соприкосновения во временно оккупированной Еленовке.