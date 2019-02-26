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26.02.2019, 09:12

Подрыв микроавтобуса в оккупированном Донбассе: есть жертвы

Подрыв микроавтобуса в оккупированном Донбассе: есть жертвы - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

ОБСЕ сообщила подробности инцидента недалеко от линии разграничения

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Двое гражданских лиц погибли,  один мужчина получил ранения в результате взрыва мины у блокпоста возле линии соприкосновения во временно оккупированной Еленовке. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

23 февраля около 12:40, двигаясь на юг на автодороге Н-20 вблизи Еленовки, что  в 23 километрах к юго-западу от Донецка, мимо передовой позиции боевиков вдоль линии соприкосновения наблюдатели видели тлеющие обломки микроавтобуса, который лежал перевернутый на мягком грунте посреди разделительной полосы.

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В радиусе 15 метров от разрушенного транспортного средства патруль миссии зафиксировал его разбросанные обломки, в том числе три шины и две дверцы (все обгоревшие).

На разделительной полосе команда СММ видела свежую воронку ориентировочно в трех метрах от микроавтобуса и три предупредительных знака о минной опасности: один лежал на земле на расстоянии менее 10 метров от воронки, а другие два были прикреплены к расположенным неподалеку столбу и отбойнику.

По оценке ОБСЕ, микроавтобус подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине), находившемся на разделительной полосе.

24 февраля СММ уточняла сообщения о трех жертвах среди гражданского населения  вследствие взрыва. В Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка, - ред.) директор морга сообщил наблюдателям, что днем 23 февраля в морг доставили тела мужчины 24 года и женщины 85 лет.

По его словам, оба они скончались от серьезных ранений, полученных в результате взрыва мины.

Во временно оккупированном Шахтерске (50 км к востоку от Донецка) мужчина 59 лет рассказал наблюдателям ОБСЕ, что находился в данном микроавтобусе вместе с еще двумя людьми.

Он сообщил, что 23 февраля возвращался в ОРДО вместе с матерью и водителем после того, как они получили пенсии в подконтрольных правительству районах.

Мужчина добавил, что взрыв произошел, когда микроавтобус выехал на разделительную полосу автодороги Н-20, южнее передовой позиции террористов.

"На щеках у мужчины были ссадины и синяки, а его голова была обвязана бинтом. Инцидент произошел на участке между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины (примерно в четырех километрах к юго-западу от места трагедии, - ред.) вблизи Березового (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка)", - уточнили в пресс-службе.

Ранее на той же разделительной полосе команда СММ видела не менее 10 округлых свежих насыпей диаметром ориентировочно 30–40 см и предупредительные знаки о минной опасности вдоль этой полосы.

В ОБСЕ напомнили, что контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое возле Березового является одним из пяти официальных дорожных коридоров, по которым мирные жители могут пересекать линию соприкосновения.

18 февраля 2019 года источники LIGA.net сообщили, что в Донецке утром произошли три взрыва, пострадавших нет. Позже появилось видео с места инцидента.

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Теги: боевики, обсе, микроавтобус, Еленовка, подрыв
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