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Жителю Прикарпатья дали три года тюрьмы за угрозы убийством Зеленскому

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 18:19
Жителю Прикарпатья дали три года тюрьмы за угрозы убийством Зеленскому - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Ивано-Франковске суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы жителя села Гута, который разослал неправдивые сообщения о подготовке покушения на президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в решении суда.

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На суде обвиняемый признал вину и сказал, что хотел проверить, достаточно ли хорошо охраняют президента. Сказал, что считает необходимым привлечь для этого больше лиц. Также считает, что "нужно что-то изменить в стране". Потому посылал многочисленные письма в органы госвласти и международные организации, выражая свою политическую позицию.

Письмо о подготовке покушения на Зеленского отправил по e-mail в СБУ, полицию и прокуратуру с телефона матери, с которой проживает.

Письмо было следующего содержания.

"Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте. Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению, ГУНП в Ивано-Франковске, СБУ в Ивано-Франковске, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы или вас.)))) Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова ... о достижении матрицы по приезде из Соединенных Штатов. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного, работая в таких структурах – это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность – это средство давления. Воспринимайте нас как 12 игрока – болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: кому еще я отправил это сообщение?".

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина нигде не работает, живет за счет матери и имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь.

Также выяснилось, что обвиняемый находился на стационарном лечении с диагнозом "Расстройства психики и поведения вследствие употребления "канабиоидов". Психотическое расстройство, параноидальный синдром".

Однако судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что психическими расстройствами мужчина не страдает и не страдал в период времени, когда совершал преступление. Эксперты говорят, что он осознавал свои действия и мог ими руководить.

В августе 2020 года мужчина уже был приговорен судом к двум годам лишения свободы с испытательным сроком за аналогичное нарушение. Испытательный срок на момент повторного совершения нарушения не истек, поэтому суд приговорил его к лишению свободы сроком три года и один месяц.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский суд покушение
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