Покушение на Шефира. Зеленский сообщил о вызове "многих людей с очень известными именами"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках расследования покушения на его первого помощника Сергея Шефира в соответствующие правоохранительные органы вызвано "много людей с очень известными именами". Об этом Зеленский сказал во время брифинга в Трускавце 3 октября.

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Зеленский отметил, что обстрел авто Шефира был покушением на убийство, и это "100% информация". При этом, по словам президента, есть много деталей, которые он не в праве разглашать во время следствия.

"Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках… Идет следствие, много людей вызваны в правоохранительные органы с очень известными именами. С кем-то из них общался Сергей (Шефир, - ред.), кого-то знал, кого-то подозревает – я не знаю", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ему докладывают о некоторых деталях расследования, потому у него и есть уверенность, что исполнителей найдут.

Комментируя информацию СМИ о якобы частых встречах Шефира с олигархами, президент сказал, что ему об этом неизвестно, но подтвердил его встречу с бизнесменов Ринатом Ахметовым. По его словам, это происходило в связи с "несколькими сложными моментами", среди которых Доброполье (шахты предприятия Добропольеуголь, которое холдинг Ахметова контролировал с 2011 года, а в январе 2021-го официально передал его государству, - ред.), много энергетических моментов и угольных проблем.

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"Он действительно встречался, это правда. С другими – я не знаю, когда он встречался, и вызывали ли их (в правоохранительные органы после покушения на Шефира, - ред.). Я даже не знаю, в праве ли я говорить об этом, честно", - сказал он.

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Оксана Житнюк

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