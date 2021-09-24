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"Сначала планировали убить водителя". Следствие восстановило картину покушения на Шефира

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 00:29
Скриншот видео программы Право на власть

По мнению следствия, злоумышленники, которые совершили покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, планировали сначала убить водителя, а потом и самого Шефира. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в программе Право на власть.

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Как сообщил Геращенко, по замыслу злоумышленников, Шефир и все, кто были с ним в машине, должны были погибнуть.

По его словам, место, с которого стреляли, уже установлено – организаторы и киллеры выбрали его рядом с домом первого помощника президента, где дорога плохо просматривается, есть лес и поворот, то есть автомобиль должен притормозить.

"Задачей убийцы было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля", – рассказал советник главы МВД.

Он показал на фотографии пулевое отверстие в капоте автомобиля – по его словам, это был первый выстрел, и если бы пуля прошла на несколько сантиметров выше, она бы попала в грудь водителю.

"После того, как первые пули попали в автомобиль, водитель нажал на тормоза, но Сергей Шефир крикнул водителю "гони", и благодаря тому, что он ускорился, другие пули попадали уже в кузов автомобиля и колесо", – рассказал Геращенко.

Он сообщил, что эксперты нашли в автомобиле 18 пуль.

Геращенко добавил, что сейчас полицейские, нацгвардейцы и спасатели обследуют более 430 гектаров леса, отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты и видеокамеры.

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Наталия Медведева
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Сергей Шефир покушение антон геращенко
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