Покушение на Шефира. Венедиктова назвала две рабочих версии и три ближайшие экспертизы

Следствие по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира на данным момент отрабатывает две рабочих версии произошедшего, уже решено назначить, по меньшей мере, три экспертизы. Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в комментарии программе ТСН.

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По словам Венедиктовой, дело об обстреле автомобиля Шефира внесено в реестр досудебных расследований с квалификацией "покушение на убийство двоих и более человек".

Она отметила, что если в ходе следствия возникнут новые данные, то дело может быть переквалифицировано.

Правоохранители рассматривают две версии – деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Венедиктова добавила, что все остальные версии не отбрасывают.

Как сообщила генпрокурор, следователи допросили потерпевших и свидетеля, а на месте преступления нашли 20 гильз, и в связи с этим назначено три экспертизы – трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская.

"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание – как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, "попугать" и т.д. Нет – это не имитация и не "попугать", когда автоматной очередью прорезается авто… Это серьезное покушение на убийство", – подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор сообщила, что для расследования этого дела создают отдельную следственную группу, в которую войдут представители разных правоохранительных органов.

Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.

В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.

Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами.

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Наталия Медведева

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