Полиция назвала версии покушения на Шефира. Одна связана с иностранными спецслужбами
Полиция рассматривает три основные версии покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб, заявил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко.
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По его словам, полиция рассматривает три основные версии: в связи с государственной деятельностью Шефира, для давления на высшее руководство Украины, для дестабилизации политической ситуации в стране.
"В том числе изучается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что цель преступления – не напугать, а убить Шефира.
Клименко также сказал, что намерения стрелка были серьезными. По его словам, обстрел, вероятно, велся из автоматического оружия, у машины было пробито заднее колесо, однако она смогла проехать порядка 5 км после нападения.
Он заверил, что к расследованию привлекли лучших оперативников и следователей полиции, кинологическую службу, Нацгвардию (прочесывает лесополосу, из которой стреляли) и Службу безопасности Украины.
Клименко отметил, что покушение произошло в Обуховском районе Киевской области – между селами Круглик и Ходосеевка. "Там лесополоса, практически отсутствует связь и видеокамеры", – сказал он.
Монастырский добавил, что раненого водителя прооперировали, угрозы его жизни нет. По его словам, водитель до госпитализации смог показать следователям, откуда велся огонь.
- Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В Офисе президента заявили, что покушение на Шефира – это борьба с политикой Зеленского.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что инцидент не остановит детенизацию и деолигархизацию.
- Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, где участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречается с мировыми лидерами.
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