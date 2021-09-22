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Полиция назвала версии покушения на Шефира. Одна связана с иностранными спецслужбами

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 14:44
Полиция назвала версии покушения на Шефира. Одна связана с иностранными спецслужбами - Фото
Игорь Клименко (Фото: flickr Нацполиции)

Полиция рассматривает три основные версии покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб, заявил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, полиция рассматривает три основные версии: в связи с государственной деятельностью Шефира, для давления на высшее руководство Украины, для дестабилизации политической ситуации в стране.

"В том числе изучается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что цель преступления – не напугать, а убить Шефира. 

Клименко также сказал, что намерения стрелка были серьезными. По его словам, обстрел, вероятно, велся из автоматического оружия, у машины было пробито заднее колесо, однако она смогла проехать порядка 5 км после нападения.

Он заверил, что к расследованию привлекли лучших оперативников и следователей полиции, кинологическую службу, Нацгвардию (прочесывает лесополосу, из которой стреляли) и Службу безопасности Украины.

Клименко отметил, что покушение произошло в Обуховском районе Киевской области – между селами Круглик и Ходосеевка. "Там лесополоса, практически отсутствует связь и видеокамеры", – сказал он.

Монастырский добавил, что раненого водителя прооперировали, угрозы его жизни нет. По его словам, водитель до госпитализации смог показать следователям, откуда велся огонь.

  • Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, где участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречается с мировыми лидерами.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Игорь Клименко полиция обстрел версии покушение спецслужбы Сергей Шефир Денис Монастырский
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