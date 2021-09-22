UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский в США: Стрелять в моего друга из леса – это слабость. Наш ответ будет сильным

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 13:44
Зеленский в США: Стрелять в моего друга из леса – это слабость. Наш ответ будет сильным - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украинская власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на помощника президента Сергея Шефира. Об этом заявил в видеообращении из Нью-Йорка президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент сказал, что пока не знает, кто за этим стоит – внутренние или внешние силы.

"Я их силами не считаю, потому что передавать привет мне выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что вернется в Киев сразу после выступления на Генассамблее ООН.

Он также заверил, что происшествие не повлияет на крепкость его команды, на "курс по детенизации экономики, борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами".

"Это (покушение, – ред.) никак не влияет, а даже – наоборот", – подытожил Зеленский.

  • Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, где участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречается с мировыми лидерами.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обстрел покушение Сергей Шефир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 