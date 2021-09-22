Зеленский в США: Стрелять в моего друга из леса – это слабость. Наш ответ будет сильным

Украинская власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на помощника президента Сергея Шефира. Об этом заявил в видеообращении из Нью-Йорка президент Владимир Зеленский.

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Президент сказал, что пока не знает, кто за этим стоит – внутренние или внешние силы.

"Я их силами не считаю, потому что передавать привет мне выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что вернется в Киев сразу после выступления на Генассамблее ООН.

Он также заверил, что происшествие не повлияет на крепкость его команды, на "курс по детенизации экономики, борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами".

"Это (покушение, – ред.) никак не влияет, а даже – наоборот", – подытожил Зеленский.

Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, где участвует в 76-й сессии Генассамблеи ООН и встречается с мировыми лидерами.

Марк Сировой

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