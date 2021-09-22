Водитель Шефира ранен в ногу, ему сделали операцию, угрозы для жизни нет – врач Феофании
Раненый водитель первого помощника президента Сергея Шефира, который пострадал во время обстрела автомобиля чиновника, стабилен, угрозы его жизни нет. Об этом рассказал главный врач клинической больницы Феофания Игорь Семенов в эфире Украина 24.
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По его словам, пациент Александр Иванько был доставлен в Феофанию на машине скорой помощи. У него было ранение в ногу, при этом пострадавший находился в сознании.
Иванько сразу отправили в операционную, операция прошла успешно – стандартно, без осложнений. После операции его отправили в одно из отделений интенсивной терапии.
Состояние раненого стабильное, угрозы его жизни нет.
"Мы часто делаем такие операции раненым, которых привозят с фронта. Таких операций очень много и наши специалисты полностью владеют методиками таких операций", – сказал Семенов.
На вопрос журналистов, почему раненого водителя Шефира привезли в Феофанию, главврач ответил: "Наверное, потому что это была ближайшая больница, которая могла оказать адекватную помощь. Кроме того, он работник Офиса президента и находится на обслуживании в Феофании, в поликлинике №2".
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