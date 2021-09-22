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Зеленский назвал вероятную версию покушения на Шефира: видео

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 17:45
Зеленский назвал вероятную версию покушения на Шефира: видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский видит одной из вероятных версий покушения на своего первого помощника Сергея Шефира сопротивление групп, которые "раньше все контролировали". Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дом".

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"Думаю, у нас большой фундаментальной мафии нет, она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять прямо их не буду, будем ждать следствия... Я считаю, что это давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления... Влиять на меня невозможно", – сказал Зеленский.

При этом он не может сказать с уверенностью, что исполнителя покушения найдут. "Будут делать все, чтобы найти", – сказал президент.

Он также отметил, что хотел бы обратить внимание на несколько вещей.

"Первая вещь. Я хотел бы, чтобы журналисты посмотрели на риторику тех или иных украинских и российских СМИ, где риторика совпадает, что какая-то ситуация внутри команды... Интересно, когда совпадает некоторая риторика с российской стороны и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей из депутатского корпуса Верховной Рады. Мне кажется, что такой анализ поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам. Я без намеков, это то, что я сам понимаю", – сказал Зеленский.

Кроме того, он обратил внимание, что "таких шагов, даже в очень сложное время после 2014 года, относительно близких людей президента не было". По мнению Зеленского, это говорит о реакции на реальные изменения в стране.

"Если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня это ускользает из рук. Поэтому я считаю, что это одна из вероятных версий", – отметил глава государства.

  • Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, но обещал вернуться в страну сразу после выступления на Генассамблее ООН.
  • В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Сергей Шефир покушение
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