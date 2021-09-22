Шефир о покушении: Не могу связать это с работой. Я съемку концерта Квартала 95 готовлю
Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95. Об этом Шефир сказал во время брифинга в Министерстве внутренних дел.
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"Я не могу связать это с тем, над чем я работаю… Смотрите… Честно сказать, последние дни мы работаем над… я кроме того агент-продюсер студии Квартал 95, поэтому работаем – вот в субботу-воскресенье будет съемочный концерт. Никаких таких дел, которые бы вызывали какую-то агрессию, не вел", – ответил Шефир на вопрос о возможной связи работы с сегодняшней стрельбой по его автомобилю.
По его мнению, целью покушения было запугивание президента.
"Думаю, что это просто, как я и сказал, запугивание. Потому что я езжу на служебном автомобиле студии Квартал. Он не бронированный. Охраны я никогда не брал. Наверное, теперь заставят меня взять охрану", – пояснил первый помощник Зеленского.
По словам Шефира, в команде Зеленского он работает как профессиональный советник.
"В Офисе президента я веду коммуникационную работу с инвесторами, соединяю людей. Работаю как профессиональный советник. Советую", – рассказал первый помощник президента.
- Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В Офисе президента заявили, что покушение на Шефира – это борьба с политикой Зеленского.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что инцидент не остановит детенизацию и деолигархизацию.
- Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, но обещал вернуться в страну сразу после выступления на Генассамблеи ООН.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами.
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