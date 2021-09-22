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Шефир о покушении: Не могу связать это с работой. Я съемку концерта Квартала 95 готовлю

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 17:51
Шефир о покушении: Не могу связать это с работой. Я съемку концерта Квартала 95 готовлю - Фото
Сергей Шефир (Скриншот видео с брифинга МВД)

Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95. Об этом Шефир сказал во время брифинга в Министерстве внутренних дел.

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"Я не могу связать это с тем, над чем я работаю… Смотрите… Честно сказать, последние дни мы работаем над… я кроме того агент-продюсер студии Квартал 95, поэтому работаем – вот в субботу-воскресенье будет съемочный концерт. Никаких таких дел, которые бы вызывали какую-то агрессию, не вел", – ответил Шефир на вопрос о возможной связи работы с сегодняшней стрельбой по его автомобилю.

По его мнению, целью покушения было запугивание президента.

"Думаю, что это просто, как я и сказал, запугивание. Потому что я езжу на служебном автомобиле студии Квартал. Он не бронированный. Охраны я никогда не брал. Наверное, теперь заставят меня взять охрану", – пояснил первый помощник Зеленского.

По словам Шефира, в команде Зеленского он работает как профессиональный советник.

"В Офисе президента я веду коммуникационную работу с инвесторами, соединяю людей. Работаю как профессиональный советник. Советую", – рассказал первый помощник президента.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский покушение Сергей Шефир
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