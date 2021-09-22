Шефир о покушении: Цель – Зеленский, его морально-психическое состояние
Первый помощник президента Сергей Шефир уверен, что целью покушения на него был Владимир Зеленский. Об этом Шефир заявил на брифинге сегодня, 22 сентября 2021 года.
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По словам Шефира, покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. "Я вижу, определенно, одну цель: это не я, я тут опосредованно, друг президента. Цель – президент. Его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", – уверен Шефир.
В то же время он отметил, что не понимает причин произошедшего. Он дважды подчеркнул, что внутри команды Зеленского нет конфликтов и назвал "идиотскими" версии, которые слышал по телевизору.
Шефир рассказал, что после того, как раздались выстрелы, раненый водитель автомобиля, в котором он находился, сумел ускорить движение и отъехать на безопасное расстояние. "Он, конечно, геройски себя вел", – заявил Шефир и добавил, что водитель спас их жизни.
"Было жутковато", – описал Шефир ощущения во время покушения.
- Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В Офисе президента заявили, что покушение на Шефира – это борьба с политикой Зеленского.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что инцидент не остановит детенизацию и деолигархизацию.
- Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке, но обещал вернуться в страну сразу после выступления на Генассамблеи ООН.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
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