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Шефир о покушении: Цель – Зеленский, его морально-психическое состояние

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 15:00
Шефир о покушении: Цель – Зеленский, его морально-психическое состояние - Фото
Сергей Шефир (Фото – скриншот видео брифинга)

Первый помощник президента Сергей Шефир уверен, что целью покушения на него был Владимир Зеленский. Об этом Шефир заявил на брифинге сегодня, 22 сентября 2021 года.

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По словам Шефира, покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. "Я вижу, определенно, одну цель: это не я, я тут опосредованно, друг президента. Цель – президент. Его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", – уверен Шефир.

В то же время он отметил, что не понимает причин произошедшего. Он дважды подчеркнул, что внутри команды Зеленского нет конфликтов и назвал "идиотскими" версии, которые слышал по телевизору.

Шефир рассказал, что после того, как раздались выстрелы, раненый водитель автомобиля, в котором он находился, сумел ускорить движение и отъехать на безопасное расстояние. "Он, конечно, геройски себя вел", – заявил Шефир и добавил, что водитель спас их жизни.

"Было жутковато", – описал Шефир ощущения во время покушения.

  • Зеленский сейчас не в Украине. Он находится в Нью-Йорке,  но обещал вернуться в страну сразу после выступления на Генассамблеи ООН.
  • В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.

Читайте также: Полиция назвала версии покушения на Шефира: одна связана с иностранными спецслужбами

Денис Юдин
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Владимир Зеленский покушение на убийство Сергей Шефир
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