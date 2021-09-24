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ФБР поможет с расследованием покушения на помощника Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 13:49
ФБР поможет с расследованием покушения на помощника Зеленского - Фото
Сергей Шефир (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральное бюро расследований США поможет Украине с расследованием покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил LIGA.net первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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Журналист LIGA.net попросил подтвердить, действительно ли ФБР будет помогать с расследованием покушения на Шефира.

"Я же еще позавчера сказал, что они предложили свою помощь", – ответил Енин.

Читайте также: "Сначала планировали убить водителя". Следствие восстановило картину покушения на Шефира

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский обстрел фбр евгений енин покушение Сергей Шефир
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