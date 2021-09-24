ФБР поможет с расследованием покушения на помощника Зеленского
24.09.2021, 13:49
Сергей Шефир (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Федеральное бюро расследований США поможет Украине с расследованием покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил LIGA.net первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
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Журналист LIGA.net попросил подтвердить, действительно ли ФБР будет помогать с расследованием покушения на Шефира.
"Я же еще позавчера сказал, что они предложили свою помощь", – ответил Енин.
- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб.
- Енин заявлял, что "американские коллеги" помогут с расследованием. Однако не уточнял, какое именно ведомство США будет помогать.
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