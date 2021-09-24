ФБР поможет с расследованием покушения на помощника Зеленского

Федеральное бюро расследований США поможет Украине с расследованием покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил LIGA.net первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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Журналист LIGA.net попросил подтвердить, действительно ли ФБР будет помогать с расследованием покушения на Шефира.

"Я же еще позавчера сказал, что они предложили свою помощь", – ответил Енин.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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