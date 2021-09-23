Покушение на Шефира. Пули произведены в Венгрии, расследовать помогут США – МВД
Пули, которые использовались для совершения покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, произведены в Венгрии. США помогут Украине с расследованием. Об этом сообщил в эфире Украина 24 первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
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По словам Енина, из тела водителя извлекли две пули калибра 7,62 мм со специализированными патронами.
"Такие патроны не выпускались на территории Украины и фактически не использовались ранее на территории Украины. Производство Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем также и контрабандным путь попадания в Украину", – рассказал замминистра.
По информации Енина, стрельба велась одиночными выстрелами, правоохранители обнаружили более 20 гильз, 12 пуль попало в автомобиль, две – в водителя.
Как сказал Енин, к расследованию привлекли лучшие силы органов правопорядка, СБУ, Нацполиция.
"Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег – предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления", – сообщил замминистра.
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