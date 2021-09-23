Покушение на Шефира. Пули произведены в Венгрии, расследовать помогут США – МВД

Пули, которые использовались для совершения покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, произведены в Венгрии. США помогут Украине с расследованием. Об этом сообщил в эфире Украина 24 первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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По словам Енина, из тела водителя извлекли две пули калибра 7,62 мм со специализированными патронами.

"Такие патроны не выпускались на территории Украины и фактически не использовались ранее на территории Украины. Производство Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем также и контрабандным путь попадания в Украину", – рассказал замминистра.

По информации Енина, стрельба велась одиночными выстрелами, правоохранители обнаружили более 20 гильз, 12 пуль попало в автомобиль, две – в водителя.

Как сказал Енин, к расследованию привлекли лучшие силы органов правопорядка, СБУ, Нацполиция.

"Буквально этим вечером мы получили подтверждение от наших американских коллег – предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления", – сообщил замминистра.

Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель , Шефир остался цел.

Сегодня под Киевом неизвестные из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, , Шефир остался цел. В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.

В видеообращении Зеленский заявил, что тем, кто стоит за покушением на Шефира. Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране.

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Наталия Медведева

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