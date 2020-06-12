К Омеляну рано утром пришли с обысками

Сегодня утром, 12 июня, в дом, где проживает бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, пришли с обысками. Об этом он написал у себя в Facebook, прикрепив соответствующее фото.
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По его словам, силовики пришли в 06:30.
"Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - пишет Омелян.
Экс-министр уточнил, что речь идет якобы об исполнении решения суда против бывших владельцев дома.
По людям в камуфляже не видно, из какого они ведомства. Пресс-служба ГБР на момент написания новости на звонки не отвечала.
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