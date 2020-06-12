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К Омеляну рано утром пришли с обысками

К Омеляну рано утром пришли с обысками - Фото
Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.06.2020, 08:09

По словам экс-министра, с обыском пришли "вроде бы" не к нему, а к бывшим владельцам дома, в котором он с семьей сейчас проживает

Сегодня утром, 12 июня, в дом, где проживает бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, пришли с обысками. Об этом он написал у себя в Facebook, прикрепив соответствующее фото. 

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По его словам, силовики пришли в 06:30.

"Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - пишет Омелян.

Экс-министр уточнил, что речь идет якобы об исполнении решения суда против бывших владельцев дома.

По людям в камуфляже не видно, из какого они ведомства. Пресс-служба ГБР на момент написания новости на звонки не отвечала.

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Евгений Пилипенко
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