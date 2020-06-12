К Омеляну рано утром пришли с обысками

Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня утром, 12 июня, в дом, где проживает бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, пришли с обысками. Об этом он написал у себя в Facebook, прикрепив соответствующее фото.

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По его словам, силовики пришли в 06:30.

"Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - пишет Омелян.

Экс-министр уточнил, что речь идет якобы об исполнении решения суда против бывших владельцев дома.

По людям в камуфляже не видно, из какого они ведомства. Пресс-служба ГБР на момент написания новости на звонки не отвечала.

Ровно два года назад Омелян заявил, что Hyperloop "появится в Украине через пять лет".

В ноябре 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование против Омеляна: его обвинили в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Позднее КСУ отменил наказание за незаконное обогащение: дело против Омеляна было закрыто.

В октябре 2019-го в антикорсуде огласили обвинительный акт по делу Омеляна: его обвиняют в декларировании недостоверных сведений о доходах на сумму 3 млн грн в 2015-м и 8 млн грн в 2016-м.

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