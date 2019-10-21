В Антикоррупционном суде зачитали обвинительный акт по Омеляну

Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде прокурор огласил обвинительный акт в деле экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП обвиняет Омеляна в декларировании недостоверных сведений о доходах на сумму 3 млн грн в 2015 году и 8 млн грн в 2016 году.



Суд определил порядок и объем исследования доказательств в деле и назначил следующее заседание на 10:00 28 октября.

В ноябре 2018 года НАБУ завершило досудебное расследование против Омеляна. Его обвинили в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

В феврале КСУ отменил наказание за незаконное обогащение, поэтому соответствующее дело против Омеляна было закрыто.

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