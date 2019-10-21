Семья Гладковского внесла за него залог: названа сумма

Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Семья фигуранта журналистского расследования о хищении в оборонном комплексе, экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского сегодня утром внесла за него залог в сумме 10,6 млн грн. Об этом сообщил LIGA.net его адвокат Руслан Волынец.

"Внесение залога - это первичное действие, которое требует необходимых дальнейших действий - процедурного согласования, получения всех процессуальных необходимых документов для того, чтобы у администрации СИЗО появилось официальное основание освободить Гладковского Олега Владимировича. Мы сейчас занимаемся тем, что оформляем эти процедурные документы", - отметил Волынец.

17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь и объявили о подозрении в злоупотреблении властью.

19 октября Высший антикорсуд арестовал Гладковского на два месяца, предусмотрев залог в сумме 10,6 млн грн.

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