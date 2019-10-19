Высший антикорсуд избрал меру пресечения Гладковскому

Олег Гладковский на суде (Фото: скриншот из видео hromadske/youtube)

Высший антикоррупционный суд вынес решение выбрать в качестве меры пресечения содержание бывшего заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Олега Гладковского под стражей.

Срок ареста для него - два месяца. Под стражей подозреваемый, согласно решения судьи, должен пробыть до 15 декабря. Также Гладковскому назначен залог в размере 10,6 млн грн.

Прокурор САП Юрий Олефир просил суд арестовать Гладковского с возможностью выхода под залог в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет. Судья объявил, что удовлетворил ходатайство прокурора частично.

Гладковского подозревают в том, что он использовал власть и служебное положение, чтобы повлиять на включение в госооборонзаказ закупку грузовиков производства предприятия Богдан Моторс. Также его подозревают во внесении ложных сведений в декларации в течение трех лет.

Гладковского были готовы взять на поруки депутаты из фракции Европейская солидарность Максим Саврасов и Ростислав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский и депутат Рады IV созыва Олег Зимин.

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