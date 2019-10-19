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Арест Гладковского: реакции подозреваемого, обвинения и защиты

Арест Гладковского: реакции подозреваемого, обвинения и защиты - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)
19.10.2019, 17:54

Сегодня суд арестовал экс-замсекретаря СНБО на два месяца с правом внести залог

Появились реакции прокуратуры, стороны защиты и самого Олега Гладковского на решение Высшего антикоррупционного суда о его аресте. Об этом стало известно после заседания суда.

По словам прокурора САП Юлия Олефира, сторона обвинения намерена дождаться полного текста постановления, а уже потом принять решение о возможном обжаловании. "Узнаем, по каким именно мотивам следственный судья решил, что именно такой размер залога, почему он не удовлетворил в полном объеме наше ходатайство, и тогда уже будет решен вопрос", - сказал он.

Представитель прокуратуры отметил, что если судья "нашел обоснованные и законные мотивы", то сторона обвинения его постановление обжаловать не будет. При этом Олефир спрогнозировал, что у Гладковского хватит средств для внесения залога.

"Временно, в течение двух месяцев у нас пока что есть основания считать, что мы сможем должным образом достичь целей уголовного производства. Будут ли какие-то иные препятствия - это другой вопрос", - сказал прокурор.

Адвокат подозреваемого Руслан Волынец заявил, что защита решение суда обжалует. "Заявляем: мы не согласны с таким решением суда. Мы точно и однозначно будем его обжаловать. Сейчас я не готов обсуждать наши потенциальные основания для его обжалования, но мы получим полный текст решения, детально его изучим и свои замечания изложим", - сказал он.

Волынец добавил, что "суд не имел права избирать подобную меру пресечения", но остался удовлетворен уменьшением суммы залога.

Сам Гладковский заявил, что он возражает против такого решения суда и считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным. Он также добавил, что продолжает голодовку в знак протеста против "правового беспредела, совершенного против него".

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