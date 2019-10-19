Арест Гладковского: реакции подозреваемого, обвинения и защиты

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Появились реакции прокуратуры, стороны защиты и самого Олега Гладковского на решение Высшего антикоррупционного суда о его аресте. Об этом стало известно после заседания суда.

По словам прокурора САП Юлия Олефира, сторона обвинения намерена дождаться полного текста постановления, а уже потом принять решение о возможном обжаловании. "Узнаем, по каким именно мотивам следственный судья решил, что именно такой размер залога, почему он не удовлетворил в полном объеме наше ходатайство, и тогда уже будет решен вопрос", - сказал он.

Представитель прокуратуры отметил, что если судья "нашел обоснованные и законные мотивы", то сторона обвинения его постановление обжаловать не будет. При этом Олефир спрогнозировал, что у Гладковского хватит средств для внесения залога.

"Временно, в течение двух месяцев у нас пока что есть основания считать, что мы сможем должным образом достичь целей уголовного производства. Будут ли какие-то иные препятствия - это другой вопрос", - сказал прокурор.

Адвокат подозреваемого Руслан Волынец заявил, что защита решение суда обжалует. "Заявляем: мы не согласны с таким решением суда. Мы точно и однозначно будем его обжаловать. Сейчас я не готов обсуждать наши потенциальные основания для его обжалования, но мы получим полный текст решения, детально его изучим и свои замечания изложим", - сказал он.

Волынец добавил, что "суд не имел права избирать подобную меру пресечения", но остался удовлетворен уменьшением суммы залога.

Сам Гладковский заявил, что он возражает против такого решения суда и считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным. Он также добавил, что продолжает голодовку в знак протеста против "правового беспредела, совершенного против него".

17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь.

Гладковского задержали Позже Гладковский заявил, что объявляет голодовку

Вчера ему объявили о подозрении в злоупотреблении властью.

Сегодня Высший антикорсуд арестовал Гладковского на два месяца, предусмотрев залог в сумме 10,6 млн грн. Прокуратура просила об аресте подозреваемого с правом залога в 100 млн грн.

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