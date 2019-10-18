В САП рассказали, когда начали расследовать дело Гладковского

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Расследование уголовного дела против бывшего первого заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера пятого президента Петра Порошенко Олега Гладковского было начато в апреле 2018 года. Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Гладковскому сказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрий Олефир.

"Во время досудебного расследования была проведена значительная часть следственных действий... Это продолжалось длительное время, в частности летом этого года был проведен не один обыск, а несколько. В том числе на предприятиях, бенефициарным собственником которых является подозреваемый Гладковский", - рассказал прокурор.

Говоря об основаниях для задержания экс-чиновника, Олефир подчеркнул, что все законные процедуры были соблюдены. "Они в полной мере имели место, протокол был составлен в соответствии с законом", - пояснил он.

Позже в комментарии журналисту hromadske прокурор уточнил, что производство было начато 24 апреля прошлого года по заявлению человека, имя которого он не назвал.

Вчера Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь.

Он назвал задержание "грязным пиаром" и заявил, что объявляет голодовку.

Сегодня Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

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