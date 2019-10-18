В САП рассказали, когда начали расследовать дело Гладковского

Расследование уголовного дела против бывшего первого заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера пятого президента Петра Порошенко Олега Гладковского было начато в апреле 2018 года. Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Гладковскому сказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрий Олефир.
"Во время досудебного расследования была проведена значительная часть следственных действий... Это продолжалось длительное время, в частности летом этого года был проведен не один обыск, а несколько. В том числе на предприятиях, бенефициарным собственником которых является подозреваемый Гладковский", - рассказал прокурор.
Говоря об основаниях для задержания экс-чиновника, Олефир подчеркнул, что все законные процедуры были соблюдены. "Они в полной мере имели место, протокол был составлен в соответствии с законом", - пояснил он.
Позже в комментарии журналисту hromadske прокурор уточнил, что производство было начато 24 апреля прошлого года по заявлению человека, имя которого он не назвал.
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