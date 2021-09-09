К зиме не починить. Боевики артобстрелом разрушили пятиэтажку в Луганской области: фото
Российско-оккупационные войска обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Луганской областной госадминистрации.
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Больше всего пострадали жители села Трехизбенка.
Боевики вели огонь из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибров 120 и 122 мм.
По домам жителей Трехизбенки российские наемники выпустили 30 снарядов, пять из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажный и частные дома.
Двухэтажный дом загорелся, пожар быстро ликвидировали работники ГСЧС и лесничества.
"Конечно, люди напуганы и шокированы. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей", – прокомментировал глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
- Ранее сегодня сообщалось, что Укрзализныця ограничила движение поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
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