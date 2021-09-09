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Боевики бьют из артиллерии. В Донецкой области ограничили движение поездов

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 12:12
Боевики бьют из артиллерии. В Донецкой области ограничили движение поездов - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзализныця ограничила движение поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрелов со стороны российских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В УЗ сообщили, что обстрел в районе станции Скотоватая начался сегодня, 9 сентября, около 08:00. Снаряды падают в 2 км от станции, повреждений инфраструктуры нет, работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие.

Движение пригородных поездов Лиман-Скотоватая-Лозовая и Изюм-Скотоватая-Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Денис Юдин
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поезда обстрел укрзализныця
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