Боевики бьют из артиллерии. В Донецкой области ограничили движение поездов
09.09.2021, 12:12
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook
Укрзализныця ограничила движение поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрелов со стороны российских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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В УЗ сообщили, что обстрел в районе станции Скотоватая начался сегодня, 9 сентября, около 08:00. Снаряды падают в 2 км от станции, повреждений инфраструктуры нет, работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие.
Движение пригородных поездов Лиман-Скотоватая-Лозовая и Изюм-Скотоватая-Святогорск ограничено до станции Фенольная.
- 28 августа 2021 года из-за обстрела Авдеевки на три дня было остановлено движение поездов.
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