Боевики бьют из артиллерии. В Донецкой области ограничили движение поездов

Укрзализныця ограничила движение поездов на направлении Константиновка – Донецк из-за обстрелов со стороны российских боевиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В УЗ сообщили, что обстрел в районе станции Скотоватая начался сегодня, 9 сентября, около 08:00. Снаряды падают в 2 км от станции, повреждений инфраструктуры нет, работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие.

Движение пригородных поездов Лиман-Скотоватая-Лозовая и Изюм-Скотоватая-Святогорск ограничено до станции Фенольная.

28 августа 2021 года из-за обстрела Авдеевки на три дня было остановлено движение поездов.

Денис Юдин

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