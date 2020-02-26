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Кабмин назначил "главного по коронавирусу" в Украине

Кабмин назначил "главного по коронавирусу" в Украине - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.02.2020, 14:12

В сферу ответственности Виктора Ляшко также войдет обязанность максимально локализировать вирус в случае попадания в Украину

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания (коронавируса, - ред.), мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня персонально этот человек будет... координировать действия органов госвласти, всех служб", - сообщил Гончарук.

В сферу ответственности Ляшко также войдет обязанность максимально локализировать вирус в случае попадания в Украину. Ляшко сообщил, что в Украине по-прежнему ни одного зарегистрированного случая коронавирусной инфекции.

Ляшко добавил, что должность главного санврача вводится заново, поскольку в его полномочиях находится введение карантина в случае выявления особо опасных инфекций. Также по представлению главного санврача будут устанавливаться противоэпидемические ограничения - запрет на массовые мероприятия, закрытие детсадов, школ и других общественных мест.

  • 24 февраля Ляшко заявил, что Кабмин вернет должность главного государственного санитарного врача для решения вопросов в периоды угрозы возникновения эпидемии. Речь не идет о восстановлении санитарно-эпидемиологической службы.
Владислав Сердюк, Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко коронавирус
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