Кабмин назначил "главного по коронавирусу" в Украине

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания (коронавируса, - ред.), мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня персонально этот человек будет... координировать действия органов госвласти, всех служб", - сообщил Гончарук.

В сферу ответственности Ляшко также войдет обязанность максимально локализировать вирус в случае попадания в Украину. Ляшко сообщил, что в Украине по-прежнему ни одного зарегистрированного случая коронавирусной инфекции.

Ляшко добавил, что должность главного санврача вводится заново, поскольку в его полномочиях находится введение карантина в случае выявления особо опасных инфекций. Также по представлению главного санврача будут устанавливаться противоэпидемические ограничения - запрет на массовые мероприятия, закрытие детсадов, школ и других общественных мест.

о восстановлении санитарно-эпидемиологической службы. 24 февраля Ляшко заявил , что Кабмин вернет должность главного государственного санитарного врача для решения вопросов в периоды угрозы возникновения эпидемии. Речь не идет