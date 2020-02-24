Кабмин возобновит должность главного государственного санитарного врача – МОЗ

Кабинет министров возобновит должность главного государственного санитарного врача, однако о восстановлении санитарно-эпидемиологической службы речи не идет. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Относительно того, кто должен принимать решения и решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать, что во время когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра. И я думаю система будет работать четко и качественно", – сказал Ляшко.