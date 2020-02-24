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Кабмин возобновит должность главного государственного санитарного врача – МОЗ

Кабмин возобновит должность главного государственного санитарного врача – МОЗ - Фото
Виктор Ляшко (Фото: скришот видео ICTV/Youtube)
24.02.2020, 23:58

Правительство восстановит должность главного государственного санитарного врача для решения вопросов в периоды угрозы возникновения эпидемии

Кабинет министров возобновит должность главного государственного санитарного врача, однако о восстановлении санитарно-эпидемиологической службы речи не идет. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Относительно того, кто должен принимать решения и решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать, что во время когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится все же на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована, сейчас она будет решением правительства восстановлена ​​и в ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра. И я думаю система будет работать четко и качественно", – сказал Ляшко.

  • Вчера, 23 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабмину с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.
  • Решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы правительство приняло весной 2017 года, назвав ее дальнейшее функционирование "нецелесообразным".
Медведева Наталия
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