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"Не для проверок ресторанов". СНБО попросил Кабмин воссоздать санэпидслужбу

"Не для проверок ресторанов". СНБО попросил Кабмин воссоздать санэпидслужбу - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
23.02.2020, 22:45

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, возобновленная СЭС не будет заниматься проверками столовых и ресторанов

Совет национальной безопасности обратился в Кабинет министров с просьбой воссоздать санитарно-эпидемиологическую службу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в сюжете ТСН.

Возобновленная СЭС будет заниматься "не проверками столовых и ресторанов", а борьбой "с такими вещами, которые сегодня есть в стране", сказал Данилов, отвечая на вопросы относительно реакции украинской власти на информационные атаки, касающиеся коронавируса.

Секретарь СНБО отметил, что в Совете не считают, что ситуация с коронавирусом "сложная или страшная", и не ожидали, что в связи с этим подвергнутся такой мощной информационной атаке.

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Медведева Наталия
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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Алексей Данилов коронавирус Новые Санжары
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