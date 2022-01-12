Километровый астероид пролетит относительно близко к Земле

18 января крупный астероид 7482 (1994 PC1) пролетит в 2,3 млн км от Земли, согласно прогнозу Центра NASA по наблюдению за объектами в ближнем космосе.

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Астероид размером примерно в один километр и относительной скоростью в 87 700 км/ч был открыт в 1994 году и за время наблюдений уже несколько раз проходил относительно близко к нашей планете. Сближение 18 января 2022 года интересно тем, что оно, согласно расчетам, будет самым близким для этого астероида за последующие два столетия.

7482 (1994 PC1) – не самый крупный астероид, орбита которого сближается с орбитой Земли. Самым крупным считается 3122 Florence (1981 ET3), который в последний раз прошел мимо нас 1 сентября 2017 года, пишет CNN. Размеры Florence – примерно 4 х 8 км, и в следующий раз он пролетит мимо Земли в сентябре 2057 года.

24 ноября 2021 года NASA запустило аппараты тестовой миссии Double Asteroid Redirection Test, которые между 26 сентября и 1 октября 2022 года должны разбиться об астероид для изучения возможности изменить его орбиту.

Сергей Бережной

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