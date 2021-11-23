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SpaceX запускает историческую миссию NASA. Когда-то это спасет человечество – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 21:48
Фото: SpaceX
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На завтра, 24 ноября в 08:21 утра по Киеву, из Калифорнии запланирован пуск ракеты Falcon 9 с аппаратами миссии Double Asteroid Redirection Test. Следующей осенью в промежутке между 26 сентября и 1 октября "снаряд" DART на скорости около 6,6 км/с разобьют об астероид. 

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Осенью 2022-го система 65803 Didymos, состоящая из двух космических глыб, пройдет в 11 млн км от Земли. 550-килограммовый DART нацеливают на 160-метровый Диморф – "луну" более крупного компаньона, 780-метрового Дидима. Столкновение будет почти лобовым; оно, как предполагается, затормозит глыбу менее чем на 1% (переведет ее на более низкую орбиту и сократит виток вокруг Дидима на несколько минут).

В рамках такой "атаки" ученые впервые в истории проверят возможность изменения траектории космического тела на случай, если в будущем какой-то астероид или комета будут угрожать Земле столкновением.

Смотрите видео: Японский зонд обстрелял астероид и взял раскрошенный грунт: видео

Ранее ученые просчитали, что падение астероида размером более 1 км будет иметь глобальные последствия для земной цивилизации. Существует ~1% вероятности, что в ближайшие 100 лет Земля "наткнется" на 100-метровый астероид; вероятность столкновения с чем-то размером полкилометра примерно в 10 раз меньше.

Упаковка DART под головной обтекатель

Как шутят в NASA, "мы проверим технологию, при которой услуги Брюса Уиллиса могут и не понадобиться". Это отсылка к голливудскому фантастическому блокбастеру "Армагеддон", где команда астронавтов во главе с героем Уиллиса спасают мир от астероида.

Поверхность Диморфа будет снимать камера DRACO. Изображения до удара будут передаваться на Землю в реальном времени.

LICIACube закрепили на шине DART

Удар снимет стартующий вместе с DART итальянский кубсат LICIACube. Этот вооруженный двумя оптическими камерами 14-килограммовый микроспутник 6U-размера отсоединится от DART за 10 суток до столкновения, подлетит к Диморфу и снимет его спустя три минуты после удара.

После первых исследований LICIACube более обстоятельно последствия столкновения оценит примерно через четыре года европейский зонд Hera. А до того это будут делать наземные телескопы.

Зонд Hera и два кубсата-компаньона

Миссия DART протестирует несколько инновационных технологий, в том числе новую автономную систему оптической навигации SMART Nav. Она работает в связке с DRACO, и будет направлять DART в последние четыре часа перед ударом.

Также миссия продемонстрирует работу высокоэффективных солнечных элементов на выдвижных панелях ROSA. Они обеспечивают в три раза больше энергии, чем стандартные.

Смотрите фото: Самая большая ракета в истории. Посмотрите на исполина SpaceX в полной сборке

DART также проверит ионный двигатель NEXT-C. Он не является основной двигательной установкой зонда (там 12 гидразиновых) – это просто демонстратор. NEXT-C будет использовать электричество от солнечных панелей для создания электрического поля, которое ускоряет заряженные ионы ксенона до очень высоких скоростей. Теоретически такие двигатели могут разгонять аппараты до гораздо более высоких скоростей, чем обычные химические.

Два коротких ролика, из которых становится понятна суть миссии:



Взлет ракеты – со стартовой площадки SLC-4E космодрома Космических сил США на базе Вандерберг. Это третий полет для первой ступени. Отработанную B1063 планируют посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Смотрите видео: Как Россия уничтожила спутник и насорила в космосе: реконструкция ракетного удара

Фото и иллюстрации: NASA, SpaceX, ESA

Евгений Пилипенко
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