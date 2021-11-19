Как Россия уничтожила спутник и насорила в космосе: реконструкция ракетного удара – видео

Компания AGI Ansys Company смоделировала уничтожение Россией своего старого спутника Космос-1408, после которого на орбите осталось множество обломков, угрожающих Международной космической станции, китайской станции Тяньгун и коммерческим аппаратам, в частности Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Визуализация опубликована на YouTube-канале компании.

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AGI воссоздала уничтожение спутника на основе общедоступных данных. На видео зелеными полосами обозначены орбиты спутника Космос-1408 и МКС (подписана ISS). Белой линией (ASAT) обозначена траектория полета противоспутниковой ракеты, которая была выпущена с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На кадрах видно, что после перехвата ракетой и вспышки спутник разлетелся на две крупные группы обломков, которые обозначены красным цветом. Одна из них упала и сгорела в районе закрытого авиапространства над Баренцевым морем, а другая – продолжила дрейфовать по орбите, пролетая в том числе относительно недалеко от МКС. В AGI отмечают, что моделировали полет обломков на основе гипотетических, но реалистичных параметров.

В компании также напоминают, что Россия стала четвертой (после Индии, Китая и США) страной, которая продемонстрировала противоспутниковое оружие, уничтожив собственный спутник. В AGI подчеркивают: моделирование событий, подобных уничтожению Космос-1408, а также их влияния на другие системы – неотъемлемая часть цифровой разработки космических миссий.

15 ноября 2021-го сообщалось, что МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипаж был вынужден надеть скафандры и закрыться в капсулах.

Госдеп США сообщил, что космический мусор – это более 1500 обломков спутника Космос-1408, который Россия сбила в ходе испытаний противоспутниковой ракеты. Теперь обломки угрожают интересам всех стран, отметили в США.

Испытания осудили и в NASA. Директор агентства Билл Нельсон добавил, что обломки угрожают не только МКС, но и китайской станции Тяньгун.

16 ноября Россия подтвердила, что сбила Космос-1408 противоспутниковой ракетой. В РФ считают, что фрагменты спутника не представляют угрозы для космических аппаратов: их якобы будут отслеживать до момента пока они не разрушатся.

Ученые и инженеры частных компаний опасаются, что обломки спутника могут разлететься на широкий диапазон высот – от 300 до 1100 км над землей. Они могут угрожать МКС, Starlink, китайской станции Тяньгун и другим космическим аппаратам.

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Видео, фото – AGI, An Ansys Company/YouTube

Марк Сировой

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