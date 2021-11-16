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Угрозу МКС создало испытание Россией противоспутниковой ракеты, это безрассудно – Госпдеп

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 00:18
Угрозу МКС создало испытание Россией противоспутниковой ракеты, это безрассудно – Госпдеп - Фото
МКС (фото - Роскосмос)

США назвали опасным и безответственным проведение Россией испытания противоспутниковой ракеты, которое поставило под угрозу экипаж на борту Международной космической станции (МКС). Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

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"Ранее сегодня Российская Федерация безрассудно провела разрушительное испытание противоспутниковой ракеты прямого восхождения против одного из своих спутников", – заявил Прайс.

По данным Госдепа, в ходе российского испытания образовалось более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков и сотни тысяч более мелких орбитальных обломков – этот космический мусор теперь угрожает интересам всех стран.

"Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и ясно демонстрирует, что заявления России о противодействии милитаризации космоса лукавы и лицемерны", – заявил Прайс.

Официальный представитель Госдепа добавил, что США будут работать с партнерами и союзниками, чтобы отреагировать на этот безответственный акт.

Роскосмос заверяет, что все якобы нормально. 

"Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полета. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в "зелёной зоне", – написано в Twitter Роскосмоса.

Угрозу МКС создало испытание Россией противоспутниковой ракеты, это безрассудно – Госпдеп

В компании по отслеживанию космического мусора LeoLabs заявили, что ее радар в Новой Зеландии обнаружил несколько объектов там, где должен был находиться старый российский спутника-шпион Космос-1408, который был запущен в 1982 году, весил более тонны и перестал работать много лет назад. То есть, похоже, что россияне уничтожили именно этот спутник.

Угрозу МКС создало испытание Россией противоспутниковой ракеты, это безрассудно – Госпдеп

Информацию о Космос 1408 подтверждают и наблюдатели NORSS.

Угрозу МКС создало испытание Россией противоспутниковой ракеты, это безрассудно – Госпдеп
  • Ранее сегодня сообщалось, что из-за угрозы сближения МКС с космическим мусором экипаж вынужден был надеть скафандры и закрыться в капсулах. 
Наталия Медведева
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