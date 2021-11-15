МКС грозит космический мусор. Экипаж укроется в кораблях

Из-за угрозы сближения Международной космической станции с космическим мусором экипаж укроется в кораблях. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает российский Интерфакс.

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Как отмечается, центр управления полетами в Хьюстоне сообщил, что в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора.

По инструкции, экипаж в момент сближения должен находиться в корабле, заявили в Роскосмосе.

Отмечается, что на прошлой неделе из-за угрозы сближения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C орбиту МКС поднимали на 1,2 км.

В мае этого года космический мусор повредил МКС: он оставил пробоину в роботизированной руке Canadarm2.

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Марк Сировой

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