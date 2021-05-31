На МКС появилась пробоина: космический мусор повредил роботизированную руку – фото

Летающий по орбите Земли мусор оставил пробоину в роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на Международной космической станции. Об этом сообщает Космическое агентство канады (CSA).

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Ученые отмечают, что на орбите отслеживаются более 23 000 объектов размером с мяч для софтбола (чуть больше бейсбольного мяча). За ними следят, чтобы избегать потенциальных столкновений со спутниками и МКС.

Однако есть более мелкие объекты, столкновения с которыми все же происходят. Последствия одного из подобных были замечены 12 мая во время плановой проверки Canadarm2, пишут в CSA.

Эксперты агентства вместе с коллегами из NASA сделали детальные снимки и оценили повреждение. Согласно текущему анализу, инцидент не повлиял на производительность руки, но были повреждены небольшая часть стрелы и теплового одеяла.

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Ученые CSA и NASA продолжат собирать данные для дальнейшего анализа, а запланированные операции с Canadarm2 продолжатся в ближайшее время, добавили в агентстве.

СПРАВКА. Canadarm2 была запущена в 2001 году. Эта многосуставная титановая роботизированная рука помогает с перемещением объектов за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также с обслуживанием станции.

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Марк Сировой

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