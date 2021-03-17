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В фильтре и на обеденном столе. На МКС обнаружили три штамма неизвестных науке бактерий

17.03.2021, 11:22
В фильтре и на обеденном столе. На МКС обнаружили три штамма неизвестных науке бактерий - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На Международной космической станции обнаружили несколько новых штаммов одного вида бактерий – три из них науке пока неизвестны. По словам ученых, это объясняется тем, что астронавты на МКС периодически выращивают себе еду, а значит, у бактерий появляется среда для видоизменения, пишет Science Alert.

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Как отмечают астронавты, образцы штаммов были взяты в разных местах станции – на панелях, обеденном столе, а также в старом НЕРА-фильтре, который был впоследствии списан и отправлен на Землю.

Все обнаруженные штаммы имели связь с растениями, что позволило сделать вывод о взаимосвязи их появления с мини-огородами на борту МКС. Также они могли комфортно выживать в грунте и пресной воде.

Всего на МКС за все время было обнаружено около 1000 образцов микробов – все они будут детально исследованы учеными после возвращения на Землю.

  • В декабре 2020 года на  МКС собрали первый урожай выращенной в невесомости редиски. 

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Дарья Мостовая
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