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С годичной выдержкой в космосе. На Землю возвращаются 12 бутылок французского вина

13.01.2021, 13:18
С годичной выдержкой в космосе. На Землю возвращаются 12 бутылок французского вина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

12 января экипаж Международной космической станции отправил на Землю 12 бутылок французского вина бордо, а также несколькими сотнями гроздей винограда, которые год провели на МКС. Их отправляли в космос для научного исследования, сообщает АР.

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Эксперимент с вином проводился, чтобы узнать, как космическая среда влияет на химические процессы в нем – возникновение осадка и пузырьков. По словам ученых, из-за быстрого изменения климата на планете важно понимать, как воздействуют разные условия на виноград и производимые из него продукты.

После окончания исследований, а также в связи с тем, что на борту МКС нельзя употреблять алкоголь, бутылки отправили обратно на Землю – их торжественное открытие состоится в конце февраля. Попробовать вино из космоса смогут ученые, задействованные в эксперименте, а также эксперты французского виноделия.

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Дарья Мостовая
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