"Бабушка года". Женщина уронила внука, спасая бокал с вином: видео

Один из пользователей Twitter опубликовал у себя на странице забавное видео, на котором женщина придерживает внука, который тянется за бокалом вина, а когда они оба начинают падать, роняет ребенка, спасая вино.

Видео быстро набрало популярность и стало "вирусным", а читатели уже успели окрестить женщину "бабушкой года".

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT