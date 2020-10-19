"Бабушка года". Женщина уронила внука, спасая бокал с вином: видео

Женщина решила, что спасти бокал будет чуть важнее

Один из пользователей Twitter опубликовал у себя на странице забавное видео, на котором женщина придерживает внука, который тянется за бокалом вина, а когда они оба начинают падать, роняет ребенка, спасая вино.

Видео быстро набрало популярность и стало "вирусным", а читатели уже успели окрестить женщину "бабушкой года".

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT — The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020

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Сам пользователь, выложивший видео подписал его так: "Когда ты наконец становишься взрослым и расставляешь приоритеты".

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Дарья Мостовая

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