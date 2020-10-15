Сеть британских супермаркетов запустила в стратосферу куриный наггетс – видео

В Британии в местной сети супермаркетов Iceland Foods решили необычно отметить свое 50-летие. Они запустили в стратосферу наггетс из куриного филе, прикрепленный к метеорологическому зонду, сообщает Daily Mail.

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Запуск состоялся на небольшой ферме в Уэльсе, недалеко от главного офиса компании. Метеорологический зонд был сделан по спецзаказу: его оснастили дополнительной системой отслеживания и видеокамерой.

После запуска зонд быстро набрал высоту, поднявшись в результате на 33,5 км над Землей, и развил скорость около 322 км/час. По словам экспертов, он даже смог пережить температуру -60º.

Спустя несколько часов наггетс упал где-то в холмах – участники эксперимента отправились на место его приземления, чтобы сфотографироваться на память.

Куриный наггетс был выбран для запуска не случайно: одним из основных направлений этой сети супермаркетов является торговля именно замороженным куриным мясом и изделиями из него. Как отметило руководство компании, зонд смог набрать высоту в 880 000 куриных наггетсов.

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