Китай успешно запустил спутник для тестирования технологий по борьбе с космическим мусором. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Спутник Shijian-21 был запущен в 9:27 по пекинскому времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту.
Спутник будут использовать для тестирования технологий по предотвращению образования космического мусора.
Это 393 миссия ракет-носителей серии Long March.
- В конце апреля 2021-го Китай начал строить в космосе свою "МКС".
- В мае успешно посадил космический аппарат на Марс.
- В июле Китай тайно запустил многоразовый челнок.
- 14 октября Китай успешно запустил свой первый спутник для исследованию солнечной энергии.
Видео: China Space Exploration
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии