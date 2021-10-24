Китай успешно запустил спутник для тестирования технологий по борьбе с космическим мусором. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Спутник Shijian-21 был запущен в 9:27 по пекинскому времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту.

Спутник будут использовать для тестирования технологий по предотвращению образования космического мусора.

Это 393 миссия ракет-носителей серии Long March.

Видео: China Space Exploration

Денис Юдин

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