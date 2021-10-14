Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии
Сегодня, 14 октября, Китай запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Об этом сообщает Синьхуа.
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Запуск спутника состоялся в 18:51 по местному времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
Спутник для исследования солнечной энергии был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D. Он успешно вышел на заданную орбиту.
Ожидается, что этот спутник, который проведет первое исследование космоса с помощью получения спектральных изображений Солнца в линии Hα, улучшит возможности Китая в области изучения Солнца.
Спутник с солнечным космическим телескопом будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 517 км. Это поможет исследователям наблюдать изменения на Солнце во время вспышек.
Спутник получил название Сихэ – это богиня солнца в древнекитайской мифологии.
На борту этой же ракеты-носителя в космос отправили 10 малых спутников. Среди них – экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник – звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.
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