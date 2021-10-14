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Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 21:13
Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии - Фото
Фото: Zheng Bin/Xinhua

Сегодня, 14 октября, Китай запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Об этом сообщает Синьхуа.

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Запуск спутника состоялся в 18:51 по местному времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Спутник для исследования солнечной энергии был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D. Он успешно вышел на заданную орбиту.

Ожидается, что этот спутник, который проведет первое исследование космоса с помощью получения спектральных изображений Солнца в линии Hα, улучшит возможности Китая в области изучения Солнца.

Спутник с солнечным космическим телескопом будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 517 км. Это поможет исследователям наблюдать изменения на Солнце во время вспышек.

Спутник получил название Сихэ – это богиня солнца в древнекитайской мифологии.

На борту этой же ракеты-носителя в космос отправили 10 малых спутников. Среди них – экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник – звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.

Наталия Медведева
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космос Китай солнце спутник
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