Китай успешно запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии

Сегодня, 14 октября, Китай запустил свой первый спутник для исследования солнечной энергии. Об этом сообщает Синьхуа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запуск спутника состоялся в 18:51 по местному времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Спутник для исследования солнечной энергии был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D. Он успешно вышел на заданную орбиту.

Ожидается, что этот спутник, который проведет первое исследование космоса с помощью получения спектральных изображений Солнца в линии Hα, улучшит возможности Китая в области изучения Солнца.

Спутник с солнечным космическим телескопом будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 517 км. Это поможет исследователям наблюдать изменения на Солнце во время вспышек.

Спутник получил название Сихэ – это богиня солнца в древнекитайской мифологии.

На борту этой же ракеты-носителя в космос отправили 10 малых спутников. Среди них – экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник – звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.