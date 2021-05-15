Китай успешно посадил космический аппарат на Марс

Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марсе в рамках миссии Tianwen-1. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

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Tianwen-1 был запущен с космодрома Вэньчан на юге Китая в июле 2020 года. Космический корабль вышел на орбиту Марса в феврале, более двух месяцев он провел, исследуя потенциальные места посадки.

Посадка, длившаяся около девяти минут, была чрезвычайно сложной из-за отсутствия наземного контроля. Корабль садился в автономном режиме, заявил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Гэн Янь.

Китай уже пытался отправить орбитер к Марсу. В ноябре 2011-го зонд Yinghuo-1 запускался туда вместе с российской станцией Фобос-Грунт, но из-за дисфункции двигателя перелетного модуля груз остался около Земли и в январе 2012-го сгорел в атмосфере.

23 июля стартовала тяжелая ракета Long March 5 с аппаратами миссии Tianwen-1.

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Владислав Сердюк

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