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В РФ подтвердили, что сбили свой спутник-шпион. В США говорят – обломки угрожают МКС

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 19:01
В РФ подтвердили, что сбили свой спутник-шпион. В США говорят – обломки угрожают МКС - Фото
Международная космическая станция (Фото: пресс-служба NASA)

В России подтвердили, что сбили советский спутник на орбите, обломки которого, по данным США, угрожают безопасности экипажа на Международной космической станции. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ для российского Интерфакс.

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В российском ведомстве подтвердили, что 15 ноября провели испытание, в результате которого был сбит советский спутник Целина-Д. Минобороны РФ считает, что его фрагменты не представляют угрозы для космических аппаратов: их якобы будут отслеживать до момента пока они не разрушатся.

Также в российском Минобороны ответили на заявления Госдепартамента США, который обвинил Россию в создании угрозы для экипажа МКС. Российское ведомство назвало обвинения "лицемерными" и добавило, что подобные испытания уже проводили США, Индия и Китай.  

Российские военные также обвинили Пентагон в разработке и испытаниях оружия на орбите "без каких-либо оповещений".

СПРАВКА. Целина-Д - это серия спутников радиотехнической разведки. Уничтоженный Россией аппарат Космос-1408 относился к этой серии. Он находился на орбите с 1982 года и не работал уже несколько десятилетий.
  • 15 ноября 2021-го сообщалось, что МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипаж был вынужден надеть скафандры и закрыться в капсулах. 
  • Госдеп США сообщил, что космический мусор – это более 1500 обломков спутника Космос-1408, который Россия сбила в ходе испытаний противоспутниковой ракеты. Теперь обломки угрожают интересам всех стран, отметили в США.
  • Испытания осудили и в NASA. Директор агентства Билл Нельсон добавил, что обломки угрожают не только МКС, но и китайской станции Тяньгун.

Смотрите также: Китай запустил спутник для тестирования технологий борьбы с космическим мусором: видео

Елизавета Кумбер
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