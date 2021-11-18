Обломки устаревшего российского спутника Космос-1408, который РФ сбила ракетой, могут разлететься на широкий диапазон орбит и составлять потенциальную угрозу для Международной космической станции, спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска и других аппаратов. Об этом сообщает Ars Techica, визуализацию подготовил доктор Хью Льюис из Университета Саутгемптона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, российский спутник Космос-1408 находился на высоте 480 км, которая довольно загружена правительственными и частными аппаратами.

Обломки спутника могут пересечь широкий диапазон орбит от 400 км до 1000 км, говорит Мелани Стриклан, исполнительный директор компании Slingshot Aerospace, которая занимается космическим моделированием. По ее словам, в этом диапазоне орбит находятся МКС, китайская космическая станция Тяньгун и коммерческие аппараты, такие как спутники SpaceX Starlink на 550 км.

Отмечается, что после взрыва большая часть фрагментов спутника была выброшена на высоту 400-450 км, однако компания SpaceNav посчитала, что некоторые из самых крупных обломков уже достигли высот от 1100 км до 300 км над Землей. На кадрах Slingshot Aerospace и Numerica видно, что обломки быстро удалялись в течение нескольких часов после ракетного удара.

По расчетам доктора Хью Льюиса, примерно половина обломков войдет в атмосферу Земли и сгорит в течение примерно года. Однако некоторое количество фрагментов может оставаться на орбите в течение длительного времени – до 10-15 лет.

Стриклан же опасается, что испытание Россией противоспутниковой ракеты может спровоцировать цикл – и другие страны начнут действовать подобным образом.

15 ноября 2021-го сообщалось, что МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипаж был вынужден надеть скафандры и закрыться в капсулах.

Госдеп США сообщил, что космический мусор – это более 1500 обломков спутника Космос-1408, который Россия сбила в ходе испытаний противоспутниковой ракеты. Теперь обломки угрожают интересам всех стран, отметили в США.

Испытания осудили и в NASA. Директор агентства Билл Нельсон добавил, что обломки угрожают не только МКС, но и китайской станции Тяньгун.

16 ноября Россия подтвердила, что сбила Космос-1408 противоспутниковой ракетой. В РФ считают, что фрагменты спутника не представляют угрозы для космических аппаратов: их якобы будут отслеживать до момента пока они не разрушатся.

Читайте также: Спецпроект | Звездные войны. Человечество готовится ко Второй космической войне (да, первая уже была)

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.