12 ноября в 14:41 дня по Киеву компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска после двухмесячной паузы запустит еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета.

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Запуск состоится на площадке SLC-40 Космических сил США на мысе Канаверал. В точке старта во Флориде в этот момент будет утро.

Спутники отправят на промежуточную орбиту с параметрами 210×340 км с наклонением 53,2°. Момент отсоединения комплекта аппаратов запланирован на 15 минуте 31 секунде после старта.

Аппараты в этой серии уже умеют связываться друг с другом при помощи лазерного излучения, что уменьшает зависимость орбитальной группировки от Земли.

Ступень B1058 затапливать не собираются. У нее это будет девятый полет, и после подъема на высоту свыше 110 км ее мягко посадят на плавучую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане в сотнях километров от места старта. Створки выловят из воды чуть дальше.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

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Евгений Пилипенко

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