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До конца года украинский спутник "Січ-2-30" не запустят: SpaceX отложили старт Falcon 9

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 14:22
До конца года украинский спутник
Спутник "Січ-2-30" (Фото - Олег Уруский/Facebook)

Украинский спутник "Січ-2-30" не запустят в юбилейном для независимости Украины 2021 году. Это видно по графику стартов ракет Falcon 9 американской компании SpaceX на сайте nextspaceflight.com.

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По контракту между КБ "Южное" и европейской компании ISILaunch, которая занимается сбором спутников от разных заказчиков для миссий SpaceХ, выведение "Січі" должно было состояться в декабре.

Предварительная дата запуска миссии Transporter 3, по которой ракета унесет на орбиту "скопом" десятки спутников и кубсатов от разных клиентов, – 10 января 2022 года.

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Первую миссию массового запуска спутников-"попутчиков" (143 аппарата) SpaceX выполнила 24 января 2021 года, вторую (88 аппаратов) – 30 июня 2021-го.

СПРАВКА. "Січ-2-30" предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Является модификацией спутника "Сiч-2", запущенного в 2011 году и проработавшего менее 16 месяцев при плане в пять лет (потеря энергоснабжения). Общая масса – около 210 кг, разрешение ~7,8 м при ширине зоны съемки ~46,6 км, накопитель для данных – 10 Гб, канал передачи – 30,72 Мбит/с. Рассчитан на 5 лет службы на круговой солнечно-синхронной орбите высотой 668 км с наклонением 98,1°.
Евгений Пилипенко
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