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Космический волк и "космический поцелуй". SpaceX запустили на орбиту экипаж Crew-3: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 09:37
Корабль Crew Dragon на орбите (фото — SpaceX)
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11 ноября в 04:03 утра по киевскому времени из Флориды на Международную космическую станцию на полгода в рамках миссии Crew-3 отправился корабль Crew Dragon "Endurance" с четырьмя астронавтами. Стыковка с МКС запланирована в первые часы 12 ноября, это покажут в трансляции.

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Отработавшая первая ступень B1067 ракеты Falcon 9 успешно села на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Crew Dragon автономно стыкуется с передним портом IDA-2 модуля Harmony станции завтра около 02:10 ночи.

Экипаж:

Экипаж Crew-3 (нажмите, чтобы увеличить)

Маттиас Маурер (ЕSA) – специалист миссии. Первый полет. Родом из немецкой земли Саар. 51 год. Ранее занимал ряд инженерных и исследовательских должностей как в университете, так и в Европейском космическом агентстве. В 2016-м провел 16 дней в подводной миссии в рамках космического аналога миссии NASA в экстремальных условиях.

Томас Маршберн (NASA) – пилот, замкомандира миссии, самый опытный член экипажа. Отвечает за системы и характеристики кораблей. На МКС сначала будет бортинженером, затем – командиром следующей экспедиции. Уроженец штата Северная Каролина. 61 год, то есть второй самый возрастной американец на орбите (за 77-летним Джоном Гленном в 1998-м). Сначала летный хирург при NASA, позднее глава медопераций на МКС. Шестой человек, летавший с Земли на трех разных космических кораблях: ранее – STS-127 (2009), экспедиция 34/35 (2013). Женат, есть дочь. 

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Раджа Чари (NASA) – командир Crew Dragon и миссии Crew-3. Отвечает за все этапы полета, от запуска до возвращения в атмосферу. Будет бортинженером экспедиции на МКС. Это его первый космический полет. Родился в Висконсине. 44 года. Полковник ВВС США, летчик-испытатель с налетом более 2500 часов. Женат, трое детей. 

Кайла Бэррон (NASA) – специалист миссии, будет бортинженером на МКС. Родилась в штате Айдахо. 34 года. Бакалавр системной инженерии, магистр ядерной инженерии, стипендиат Гейтса, офицер подводной войны (трижды служила на боевом корабле), лейтенант-командир ВМС США. Это ее первый полет. Замужем.

Полет астронавта ESA на МКС почему-то назвали Cosmic Kiss, объяснив это "признанием в любви к космосу". Эмблема Cosmic Kiss вдохновлена небесным диском из Небры (Himmelsscheibe von Nebra) – старейшей известной реалистичной иллюстрацией ночного неба, а также посланиями на культовых зондах Pioneer и Voyager. На нашивке видно МКС, Землю, Луну, Марс и звездное скопление Плеяды.

Миссия "Космический поцелуй" якобы сообщает "об особой связи, которую Станция обеспечивает между жителями Земли и космосом, демонстрирует ценность партнерства в исследованиях Луны, Марса и далее, наряду с необходимостью уважать, защищать и сохранять природу нашей родной планеты, поскольку мы стремимся к устойчивому будущему на Земле".

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Сейчас корабль находится в пути к МКС. Вот трансляция с борта, переговоры экипажа и "Земли", а также обстановка в ЦУПах Хоторна и Хьюстона:

Четверка астронавтов присоединится к экипажу МКС в составе Марка Ванде Хея (NASA) и космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва (Роскосмос).

Евгений Пилипенко
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